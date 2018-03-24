|Ідеальний чоловік: Маша Єфросиніна показала Тимура Хромаєва (ФОТО)
|24.03.2018 18:50
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Відома телеведуча та актриса Маша Єфросиніна нечасто ділиться з шанувальниками світлинами особистого життя, втім, іноді в її Інстаграмі можна побачити як найменшого сина Сашу чи доньку Нану, так і чоловіка Тимура Хромаєва.
Напередодні зокрема зірка поділилася кадром, на якому Тимур позує у стильному бежевому тренчі. Світлину Маша виклала в честь дня народження коханого.
Що й сказати, ідеальний чоловік!
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