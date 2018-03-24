В историях о съемках бабушки московского политика Ильи Яшина и домогательствах со стороны депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого политики нет, отметил российский писатель и публицист Виктор Шендерович. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Шендерович: Встают на карачки и начинают хрюкать Фото: Шагал / Facebook "Кейсы Слуцкого (с последующим фактическим объявлением его права лапать, кого он захочет) и телевизионщиков "Лайф", с их вторжением, с телекамерами, под прикрытием прокуратуры, к старенькой бабушке Яшина, – объединяет ясный общий знаменатель: мы имеем дело со свиньями", – написал он.По мнению публициста, речь идет "уже не про политику".Он связал происходящее с "лестницей Ламарка", который считал, что более высоко стоящие виды существ произошли от нижестоящих."Когда они остаются одни, то встают на карачки и начинают хрюкать", – подытожил он. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1675898285812241&id=100001762579664 О домогательствах со стороны депутата Госдумы Слуцкого в феврале и марте 2018 года сообщили корреспондент "Русской службы BBC" Фарида Рустамова, заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук.Слуцкий все обвинения отвергал, называя их заказной акцией. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предлагал журналисткам, пожаловавшимся на депутата, сменить работу.Парламентская комиссия по этике объявила, что не нашла нарушений в поведении Слуцкого.В знак протеста 21 марта работу в Госдуме приостановили агентство РБК и телеканал "Дождь". Среди тех, кто к ним присоединился, – радиостанция "Эхо Москвы" и телеканал RTVI и другие. Дума отозвала аккредитацию журналистов этих СМИ.Яшин обвинил в преследованиях бабушки мэрию Москвы. "Связано это, судя по всему, с выборами мэра, которые пройдут в нашем городе через пять месяцев", – отметил политик. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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