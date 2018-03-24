Работники Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека ознакомились с материалами из личного дела народного депутата и встретились с ней. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена, передает

"Надежда Савченко сообщила, что объявила голодовку, последний раз она поела вечером 23 марта. На данный момент жалоб на здоровье с ее стороны нет. Ее просьба о горячей воде, душ удовлетворено. Также разъяснено о его праве свободно выбирать врача при необходимости", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Савченко обратила внимание представителей Омбудсмена на осуществление видеонаблюдения и тонированные окна в камере. Ее замечания проверили, грубых нарушений прав и свобод обнаружено не было.

Напомним, Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова осуществляет личный контроль за соблюдением конституционных прав Савченко.

Как сообщал Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила согласие на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст. 14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Шевченковский районный суд Киева 23 марта избрал для Савченко меру пресечения в виде ареста на 59 дней - до 20 мая.

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