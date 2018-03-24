О жертвах нового землетрясения в Папуа – Новой Гвинее или
разрушениях не сообщалось. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке В Папуа – Новой Гвинее произошло новое
землетрясение Фото: EPA Чиновники рассказали, что, несмотря на
мощность землетрясения, угрозы цунами нет.Сообщения о жертвах или
материальном ущербе пока не поступали.В Папуа – Новой Гвинее в
последнее время произошло два мощных землетрясения: первое
магнитудой 7,5 – 26 февраля, второе мощностью
6,7 – 7 марта. Число погибших в результате
землетрясений в Папуа – Новой Гвинее превысило 100 человек по
состоянию на 8 марта.
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