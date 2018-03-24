О жертвах нового землетрясения в Папуа – Новой Гвинее или разрушениях не сообщалось. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Папуа – Новой Гвинее произошло новое землетрясение Фото: EPA Чиновники рассказали, что, несмотря на мощность землетрясения, угрозы цунами нет.Сообщения о жертвах или материальном ущербе пока не поступали.В Папуа – Новой Гвинее в последнее время произошло два мощных землетрясения: первое магнитудой 7,5 – 26 февраля, второе мощностью 6,7 – 7 марта. Число погибших в результате землетрясений в Папуа – Новой Гвинее превысило 100 человек по состоянию на 8 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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