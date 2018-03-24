Испытывавший в Советском Союзе отравляющее вещество "Новичок" Николай Володин называет маловероятным его применение в случае с экс-офицером российской разведки Сергеем Скрипалем. По его словам, трупов было бы "до нескольких сотен". Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Великобритании делом Скрипаля занимаются с 4 марта Фото: ЕРА Об этом в интервью российской "Новой газете" сообщил Николай Володин, бывший сотрудник Государственного института органической химии и технологии (ГНИИОХТ) в РФ, который проводил испытания вещества еще до 1991 года."У "Новичка" эффект был совершенно мощнейший. Это было нечто, это как маленькая атомная бомба. Это показывали испытания в Нукусе (полигон в Узбекистане. – ). Испытания шли на животных", – сказал он.По словам химика, во время испытаний в эпицентре химической атаки ставили клетки с собаками, а дальше от эпицентра помещали привязанных к колышкам собак. Потом смотрели распространение облака и поражающий эффект.Володин подчеркнул, что "Новичок" испытывался как вещество с массовым поражением, а не точечным, как в случае со Скрипалем."Поэтому когда я услышал о событиях в Англии, понял, что применение "Новичка" было маловероятным. Иначе трупов бы там было вплоть до нескольких сотен, так как вещество очень сильное и распространение мощное", – отметил специалист.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. Они находятся в тяжелом состоянии. В больницу также попал полицейский Ник Бейли. Позже его выписали.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ.17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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