Новый закон "О национальной безопасности" позволит Верховной Раде контролировать Службу безопасности Украины, передает со ссылкой на .

"Окончательная редакция нового закона" О национальной безопасности "предусматривает гражданский парламентский контроль за деятельностью . Это важно, чтобы в полной мере обеспечить соответствие закона стандартам , а членство в Альянсе - наша стратегическая цель", - заявил президент Украины во время выступления в дня Службы безопасности, передаёт ТСН.

Президент поблагодарил председателя и офицерам по обличения диверсий, незаконных агитации, терактов, в частности того, что готовился в центре , в чем обвиняют Надежду Савченко и Владимира Рубана.

по случаю 26-й годовщины устроит день открытых дверей. Открытая площадка будет в клубе , который находится на ул Ирининской 6, сообщают в ведомстве.

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