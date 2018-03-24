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Украинский гимнаст Радивилов завоевал два "золота" Кубка мира
24.03.2018 19:48

Украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал золотые медали на этапе Кубка мира в Дохе, передает со ссылкой на НОК Украины.

В упражнениях на кольцах Игорь Радивилов получил от судей 15,266 балла и оказался на первой строчке пьедестала.

Еще одно золото украинский гимнаст получил в опорном прыжке с оценкой 14,599.

Напомним, в Киеве с 15 по 18 марта состоялись соревнования по художественной гимнастике "Кубок Дерюгиной", на которых два золота завоевали украинские юниорки и еще три - сборная команда в групповых упражнениях.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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