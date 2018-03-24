Украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал золотые медали на этапе Кубка мира в Дохе, передает со ссылкой на НОК Украины. В упражнениях на кольцах Игорь Радивилов получил от судей 15,266 балла и оказался на первой строчке пьедестала. Еще одно золото украинский гимнаст получил в опорном прыжке с оценкой 14,599. Напомним, в Киеве с 15 по 18 марта состоялись соревнования по художественной гимнастике "Кубок Дерюгиной", на которых два золота завоевали украинские юниорки и еще три - сборная команда в групповых упражнениях. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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