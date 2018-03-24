За субботу, 24 марта, боевики на Донбассе продолжают нарушать договоренности о прекращении огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. Сообщается, на Донецком направлении из гранатометов различных типов боевики били по украинским укреплениях в районе Каменки. Кроме этого, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг три раза использовал по защитникам Лебединского. На Луганском направлении из стрелкового оружия под обстрел попали украинские позиции около населенного пункта Счастье. Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. Ситуация находится под контролем украинских сил. Как сообщал svodka.net.uа, боевики продолжали нарушать условия полного прекращения огня и осуществив три обстрела. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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