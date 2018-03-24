Водитель автомобиля Hyundai, находясь в состоянии наркотического опьянения столкнулся с трамваем на перекрестке улиц Хмельницкое шоссе и 600-летия в Виннице, в результате чего пострадал 7-летний пассажир трамвая. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Винницкой области, передает

"Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Hyundai и трамвая произошло около 19 часов на перекрестке улиц Хмельницкое шоссе - 600-летия. В результате ДТП пострадал 7-летний пассажир трамвая", - говорится в сообщении.

Как было предварительно установлено, 43-летний водитель автомобиля, житель областного центра, находился в состоянии наркотического опьянения. Он нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с трамваем, который двигался в попутном направлении.

"В результате ДТП пострадал 7-летний пассажир трамвая, житель Винницкого района", - проинформировали в полиции.

При осмотре Hyundai следователи обнаружили в салоне нож, пистолет и 8 пакетиков с белым порошкообразным веществом, внешне похожим на амфетамин. При этом, мужчина не смог объяснить происхождение изъятого.

Следователи открыли производство сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1,2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

"За совершенные правонарушения мужчине грозит до 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, в Одессе автомобиль въехал в бетонную опору, в результате чего перевернулся. В аварии погибли два человека.

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