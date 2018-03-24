Сейчас продолжается комплектование подразделений крымской полиции, отметил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Аброськин встретился с заместителем постоянного представителя президента Украины в Крыму Фото: npu.gov.ua Аброськин отметил, что сейчас продолжается комплектование крымской полиции."До конца текущего года планируется завершить комплектование части подразделений, в частности – патрульной полиции Крыма. Это позволит эффективно противиться различным правонарушениям, а также деятельности сил, которые запускаются спецслужбами РФ на территорию материковой Украины", – отметили в пресс-службе.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады полуострова и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.Заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белощицкий 27 января отметил, что новосозданные подразделения патрульной полиции будут работать на международных трассах и на участках, прилегающих к административной границе с оккупированным Крымом, а после освобождения полуострова – на его территории. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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