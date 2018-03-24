Сейчас продолжается комплектование подразделений крымской полиции,
отметил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав
Аброськин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Аброськин встретился с заместителем постоянного представителя
президента Украины в Крыму Фото: npu.gov.ua Аброськин отметил, что
сейчас продолжается комплектование крымской полиции."До конца
текущего года планируется завершить комплектование части
подразделений, в частности – патрульной полиции Крыма.
Это позволит эффективно противиться различным правонарушениям, а
также деятельности сил, которые запускаются спецслужбами РФ на
территорию материковой Украины", – отметили в
пресс-службе.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой
блокады полуострова и незаконного референдума 16 марта 2014
года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира.Заместитель начальника департамента
патрульной полиции Украины Алексей Белощицкий 27
января отметил, что новосозданные
подразделения патрульной полиции будут работать на
международных трассах и на участках, прилегающих к административной
границе с оккупированным Крымом, а после освобождения
полуострова – на его территории.
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