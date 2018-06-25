Если бы экс-президент не сбежал из Украины в Россию, то в стране началась бы крупномасштабная гражданская война.

Об этом в Оболонском райсуде заявил прежний охранник сбежавшего президента Сергей Бернацкий, где его допрашивали в качестве свидетеля стороны защиты по делу о госизмене Януковича, передает со ссылкой на .

Перед этим прокурор спросил, что именно повлияло на его решение покинуть Украину.

Бернацкий ответил, что несколько раз слышал, как Янукович обсуждал два варианта событий.

"Это либо остаться и призвать своих сторонников и бороться за восстановление законной легитимной власти. Но это привело бы к крупномасштабной гражданской войне", - сказал он.

"Второй вариант - временно выехать и политическим, переговорным путем восстановить справедливость и конституционный порядок в стране", - добавил он.

На уточняющий вопрос судьи, что же повлияло на его решение, он ответил, что Янукович якобы был против кровопролития.

Ранее экс-охранник беглого президента Виктора Януковича Сергей Бернацкий заявлял, что в Крым прилетали министр и председатель с "Альфой" и "иностранными боевиками" для взятия в плен или ликвидации Януковича.

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