|Экс-охранник Януковича: Если бы президент не сбежал, началась бы большая война
|25.06.2018 08:53
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Если бы экс-президент не сбежал из Украины в Россию, то в стране началась бы крупномасштабная гражданская война.
Об этом в Оболонском райсуде заявил прежний охранник сбежавшего президента Сергей Бернацкий, где его допрашивали в качестве свидетеля стороны защиты по делу о госизмене Януковича, передает со ссылкой на .
Перед этим прокурор спросил, что именно повлияло на его решение покинуть Украину.
Бернацкий ответил, что несколько раз слышал, как Янукович обсуждал два варианта событий.
"Это либо остаться и призвать своих сторонников и бороться за восстановление законной легитимной власти. Но это привело бы к крупномасштабной гражданской войне", - сказал он.
"Второй вариант - временно выехать и политическим, переговорным путем восстановить справедливость и конституционный порядок в стране", - добавил он.
На уточняющий вопрос судьи, что же повлияло на его решение, он ответил, что Янукович якобы был против кровопролития.
Ранее экс-охранник беглого президента Виктора Януковича Сергей Бернацкий заявлял, что в Крым прилетали министр и председатель с "Альфой" и "иностранными боевиками" для взятия в плен или ликвидации Януковича.