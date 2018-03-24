На днях звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин сделал поразительное признание.

Так, 37-летний актер в недавнем интервью на подкасте Анны Фарис вспомнил свой первый сексуальный опыт и рассказал об интимных подробностях жизни, пишет со ссылкой на .

По словам Калкина, первый секс произошел слишком рано.

"Мне было около 15 лет, следовательно я думаю, что это было рано", - вспомнил Маколей.

Также он пошутил, что надо начинать с 32, после женитьбы. Кроме того, Калкин говорил о потере своей девственности с легким сердцем, но отметил, что это событие было "особым".

"Это не было противно или странно. Мы планировали это. Это было тепло и липко, и я чувствовал себя таким: "Гайз, это странно. Правильно ли я делаю это?" Мы слушали The White Album группы The Beatles в процессе", - рассказал Калкин.

Интересно, что Калкин не назвал, с кем он попробовал секс впервые, но известно, что он вступил в брак с актрисой Рэйчел Минер, когда ему было 17, следовательно можно предположить, что первой его женщиной была именно она.

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