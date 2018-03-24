Вдова российского диссидента Андрея Синявского Мария Розанова провела параллели между оккупацией Крыма гитлеровской Германией и Россией. Розанова: Коллаборационисты были не только во Франции Фото: svoboda.org "Крым – это курорт. Курорту положено ложиться под пришельца, четыре месяца радостно его обслуживать и остальное время на это жить. Об этом как бы не принято говорить, но во время немецкого вторжения в Крыму тоже не очень хорошо обстояло дело по части коллаборационизма", – сказала она.Розанова отметила, что читала в "тогдашних газетах" о встрече немцев "хлебом-солью"."Не только крымские татары. И антисемиты. И обычные конформисты. Старые газеты – вообще полезная вещь. Коллаборационисты были не только во Франции. Есть и люди такие – люди-курорты, очень приятные в общении, только помните, что они ненадежны. Это плохие союзники", – заявила она.Россия аннексировала Крым весной 2014 года по итогам "референдума", результаты которого не признаются Украиной и большинством стран мира.Во время Второй мировой войны оккупация Крыма Германией продолжалась с 1941-го по 1944 годы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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