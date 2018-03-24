40-летнего пилота арестовали и установили залог в размере 10 тысяч евро

Вылет самолета из Штутгарта в Лиссабон остановили незадолго до взлета, когда работник аэропорта обнаружил, что второй пилот был в состоянии алкогольного опьянения. - сообщает немецкое информационное агентство DPA.

Работник сообщил об этом в полицию аэропорта и органы власти. 40-летнего пилота арестовали и установили залог в размере 10 тысяч евро. Его также попросили сдать летную лицензию.

106 пассажиров пришлось разместить в гостинице, поскольку авиакомпания не смогла обеспечить новый экипаж за короткое время. Ответ компании Air Portugal на твит одного из пассажиров свидетельствует, что клиентам придется ждать вылета до понедельника.

"На данный момент рейс со свободными кое-где доступен быстрее в понедельник", - ответили в авиакомпании клиенту, который жаловался на долгое ожидание рейса.

Напомним, британский лоукостер EasyJet отстранил от работы двух пилотов после того, как СМИ обнародовало видео, на котором пилоты играют в видеоигру в кабине самолета во время полета.