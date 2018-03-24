В Харьковской области разоблачили тайный реабилитационный центр, где лечили от алкоголизма и наркомании психологическим насилием.

Он находится в трехэтажном доме в частном секторе Московского района. Там жили 39 мужчин и женщин, сообщают в пресс-службе местной прокуратуры, передает со ссылкой на .

"Установлено, что к пациентам, которых лечили в заведении, применялось психологическое насилие. В них отбирали документы и мобильные телефоны, принудительно удерживали в помещении в ненадлежащих и антисанитарных условиях без полноценного питания и медицинского обеспечения", - сообщил начальник прокуратуры Владимир Куприянов.

В спальнях были двухъярусные кровати с грязными матрасами и одеялами, некоторые вообще без постельного белья. Помещение плохо отапливались. В отдельных комнатах с потолка стекала вода, а стены покрылись плесенью. Все окна были заперты и без ручек для открывания, а межкомнатные двери оборудованы замками. Лечили пациентов чтением Библии и молитвой.

Правоохранители начали досудебное расследование по статье о незаконном лишении свободы или похищение человека.

Под Киевом полиция разоблачила преступный медицинский реабилитационный центр. О доме в городе Бровары, где насильно удерживали людей под предлогом оказания им врачебной помощи, стало известно работникам полиции от молодого человека, которому удалось оттуда сбежать.

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