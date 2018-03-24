Ни один украинский военный не пострадал

"С начала суток зафиксировано пять обстрелов наших позиций. В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинским защитниками", - сообщает пресс-центр штаба АТО состоянию на 18:00.

На Донецком направлении из гранатометов различных типов боевики вели огонь по украинским укреплениях в районе Каменки. Также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты трижды применили по защитниках Лебединского, что на приморской области нашей обороны.

На Луганском направлении НЗФ из стрелкового оружия обстреляли украинские позиции близко населенного пункта Счастье.

Напомним, за прошедшие сутки, 23 марта, боевики 3 раза нарушили перемирие - пострадавших нет.