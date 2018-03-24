В зоне АТО по неосторожности погиб военнослужащий В результате неосторожного обращения с боеприпасами на Донбассе погиб военный, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО "Сегодня в одной из бригад, которая выполняет задания на линии боевого соприкосновения, по предварительной информации в результате неосторожного обращения с боеприпасами, получил ранения несовместимые с жизнью один военнослужащий. Еще один получил ранения", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте пресс-центра в соцсети Фейсбук. Пострадавшего доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь. Продолжается выяснение обстоятельств инцидента. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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