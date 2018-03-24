В субботу, 24 марта, сенат Италии избрал представительницу правой партии "Вперед, Италия" Марию Элизабетту Казеллати своим председателем. Об этом сообщает Reuters .

Известно, что Казеллати стала первой в истории женщиной во главе итальянского Сената. Также Роберто Фико от "Движения пяти звезд" был избран спикером нижней палаты парламента.

Сообщается, что выборы спикеров дают старт официальным консультациям по формированию правительства. Как ожидается, консультации начнутся в начале следующего месяца.

Напомним, Маттео Ренци, прежний премьер-министр Италии, объявил об отставке с должности главы руководящей Демократической партии из-за неудачного результата на прошедших выборах.

Как сообщал svodka.net ранее, в столице Франции городе Париж накануне 8 марта на Эйфелевой башне появилась надпись Maintenant On Agit, что переводится как "Настало время действовать".

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