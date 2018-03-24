Ранее военные и волонтеры сообщили об ухудшении условий на военном полигоне "Широкий лан" в Николаевской области

Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны по АТО Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

"По итогам назначенного и проведенного расследования по ситуации, сложившейся в межвидовом центре подготовки воинских частей и подразделений на полигоне" Широкий лан ", решением Министра обороны Украины привлечены к ответственности ряд должностных лиц", - заявил Гуцуляк.

Напомним, в сеть попали фото полигона с затопленными палатками, в которых нельзя спать, также на фотографиях было видно, что вся территория палаточного лагеря была в воде и грязи.

Вйськова прокуратура Николаевского гарнизона начала расследование по факту ненадлежащих условий на полигоне "Широкий Лан" по ч. 3 ст. 425 УК Украины ( "Небрежное отношение к военной службе»).

13 марта в результате пожара на полигоне "Широкий лан" один военный погиб и еще семеро пострадали.