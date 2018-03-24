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Ильенко о мультике "Похищенная принцесса": На наших глазах родился украинский конкурент Disney и Pixar
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24.03.2018 21:20
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По техническому и художественному уровню мультфильм "Похищенная
принцесса: Руслан и Людмила" – достойний соперник лучших образцов
мировой анимации и имеет серьезный коммерческий потенциал, отметил
глава Госкино Украины Филипп Ильенко. Мультфильм "Похищенная
принцесса" вышел в прокат 7 марта Фото: Philip Illienko / Facebook
"Когда смотришь этот фильм, становится понятно, что на наших глазах
уже родился (не рождается, уже родился) украинский соперник Disney
и Pixar. То есть по техническому и художественному уровню этот
фильм достоин конкурентом лучших образцов мировой анимации и имеет
серьезный коммерческий потенциал. Если сравнить, то это все равно,
что Украина сейчас создала собственный смартфон – соперник
Samsung и Apple. И не просто создала, а вывела его на рынок и
начала продавать, например, в Аргентину. Это абсолютно корректное
сравнение. В анимационном кино это произошло", – сказал
Ильенко.Мультфильм вышел в прокат 7 марта. Лента сделана в формате
3D и рассказывает историю бродячего артиста Руслана, который
влюбляется в дочь князя Милу.Ильенко сообщал, что в первый уикенд
проката мультфильм собрал почти 21,5 млн грн.
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