По техническому и художественному уровню мультфильм "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" – достойний соперник лучших образцов мировой анимации и имеет серьезный коммерческий потенциал, отметил глава Госкино Украины Филипп Ильенко. Мультфильм "Похищенная принцесса" вышел в прокат 7 марта Фото: Philip Illienko / Facebook "Когда смотришь этот фильм, становится понятно, что на наших глазах уже родился (не рождается, уже родился) украинский соперник Disney и Pixar. То есть по техническому и художественному уровню этот фильм достоин конкурентом лучших образцов мировой анимации и имеет серьезный коммерческий потенциал. Если сравнить, то это все равно, что Украина сейчас создала собственный смартфон – соперник Samsung и Apple. И не просто создала, а вывела его на рынок и начала продавать, например, в Аргентину. Это абсолютно корректное сравнение. В анимационном кино это произошло", – сказал Ильенко.Мультфильм вышел в прокат 7 марта. Лента сделана в формате 3D и рассказывает историю бродячего артиста Руслана, который влюбляется в дочь князя Милу.Ильенко сообщал, что в первый уикенд проката мультфильм собрал почти 21,5 млн грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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