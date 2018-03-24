Российский журналист и историк Николай Сванидзе причислил внефракционного украинского нардепа Надежду Савченко к числу женщин, которые "не вполне от мира сего". Сванидзе: Савченко постоянно "просит бури" Фото: baskino.me "Я думаю, что она такая украинская Жанна д’Арк, конечно. Которая тоже, кстати, не исключено, историки не исключают, что она была не в себе, героиня французского народа. Надежда Савченко из той же породы героических. И таких, скажем, не вполне от мира сего женщин", – сказал он.Историк отметил, что не желает, чтобы Савченко "сожгли на костре", как французскую героиню.Сванидзе не исключает, что украинский нардеп имеет "ментальные проблемы"."У меня такое чувство, что здесь все-таки нужно обращаться к медицинским работникам по части характеристики Савченко. Так бывает на самом деле. При всем огромном уважении, которое она вызывает как очень мужественный человек. Совершенно несгибаемый человек", – заявил он.По словам Сванидзе, Савченко постоянно "просит бури"."Такого рода люди с безуминкой в глазах, они очень часто пользуются успехом. Особенно в такие смутные времена. На Украине сейчас время вполне себе смутное", – считает историк.23 марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права на залог. 22 марта парламент Украины лишил нардепа неприкосновенности и дал согласие на ее задержание и арест. Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.Жанна д`Арк (1412–1431) – национальная героиня Франции, одна из командующих французскими войсками в Столетней войне. Попав в плен к бургундцам, была передана англичанам. Осуждена за ересь и сожжена на костре. Д`Арк была реабилитирована через несколько лет после казни, а через 500 лет причислена к лику святых. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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