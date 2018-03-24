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Сванидзе о Савченко: Украинская Жанна д’Арк, которая тоже, не исключено, была не в себе
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24.03.2018 21:36
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Российский журналист и историк Николай Сванидзе причислил
внефракционного украинского нардепа Надежду Савченко к числу
женщин, которые "не вполне от мира сего". Сванидзе: Савченко
постоянно "просит бури" Фото: baskino.me "Я думаю, что она такая
украинская Жанна д’Арк, конечно. Которая тоже, кстати, не
исключено, историки не исключают, что она была не в себе, героиня
французского народа. Надежда Савченко из той же породы героических.
И таких, скажем, не вполне от мира сего женщин", – сказал
он.Историк отметил, что не желает, чтобы Савченко "сожгли на
костре", как французскую героиню.Сванидзе не исключает, что
украинский нардеп имеет "ментальные проблемы"."У меня такое
чувство, что здесь все-таки нужно обращаться к медицинским
работникам по части характеристики Савченко. Так бывает на самом
деле. При всем огромном уважении, которое она вызывает как очень
мужественный человек. Совершенно несгибаемый человек", –
заявил он.По словам Сванидзе, Савченко постоянно "просит
бури"."Такого рода люди с безуминкой в глазах, они очень часто
пользуются успехом. Особенно в такие смутные времена. На Украине
сейчас время вполне себе смутное", – считает историк.23
марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права на
залог. 22 марта парламент Украины лишил нардепа
неприкосновенности и дал согласие на ее задержание и арест.
Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с
целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке
к посягательству на жизнь государственных деятелей.Жанна д`Арк
(1412–1431) – национальная героиня Франции, одна из
командующих французскими войсками в Столетней войне. Попав в плен к
бургундцам, была передана англичанам. Осуждена за ересь и сожжена
на костре. Д`Арк была реабилитирована через несколько лет после
казни, а через 500 лет причислена к лику святых.
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