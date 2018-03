Марш за ограничение продажи оружия собрал сотни тысяч людей в Вашингтоне, - ФОТО Аналогичные акции проходят в 800 городах мира В 800 городах мира 24 марта проходит "Марш за наши жизни" (March For Our Lives). Митингующие требуют усилить контроль за продажей огнестрельного оружия в США. Наиболее масштабная акция проходит в Вашингтоне. Фото: ap.org Как сообщает "Голос Америки", сотни тысяч людей вышли сегодня на улицы Вашингтона, чтобы принять участие в общенациональной акции "Марш за наши жизни". Организаторами массовой акции протеста стали ученики школы Marjory Stoneman Douglas в Паркленд, штат Флорида, где 14 февраля в результате стрельбы погибли 17 человек. После этого активисты начали кампанию, которая вскоре стала общенациональной, требуя запретить свободную продажу оружия и усилить контроль в этой сфере. Несмотря на широкую общественную поддержку, федеральные власти в Вашингтоне и Конгресс США пока не ответили на требования школьников из Флориды. Фото: golos-ameriki.ru Фото: afp.com Фото: golos-ameriki.ru Дебаты о необходимости усиления контроля за оружием вспыхивают в США с новой силой после каждой трагедии, связанной с массовой стрельбой. Однако пока никаких заметных изменений в этой сфере так и не произошло. Кампания, начатая школьниками из Флориды, похоже, способна изменить настроения в американском обществе, пишет "Голос Америки". Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного накануне агентством АР и исследовательской организацией NORC Center for Public Affairs Research, 69% американцев сегодня поддерживают инициативы по усилению контроля за оружием. В октябре прошлого года таких было только 61%, а в октябре 2013 - 55%. В необходимости принятия более жестких законов в этой сфере уверены 90% сторонников Демократической партии и 50% республиканцев. Ограничения поддерживают также 54% владельцев оружия в США. При этом почти половина американцев считает, что власть вряд ли пойдет на принятие новых ограничительных инициатив. Организаторы национальной акции уже заявили, что меньше, чем за два месяца, им удалось собрать 3,8 млн долларов. Эти деньги пойдут на поддержку кандидатов, выступающих за усиление контроля над оружием, на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс США. Инициативу школьников публично поддержали многие знаменитости в США. Инициативу школьников публично поддержали многие знаменитости в США. Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Во Флориде в одной из школ прежний ученик застрелил 17 человек - ВИДЕО

Трамп предложил вооружать школьных учителей после расстрела учеников во Флориде Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки фото epa/upg сша оружия акции Теги: политика