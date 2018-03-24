В субботу, 24 марта, украинский военнослужащий погиб на Донбассе в результате неосторожного обращения с боеприпасами. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

Инцидент произошел в одной из бригад, которая выполняет боевые задания в зоне проведения АТО на Донбассе. В результате неосторожного поведения с боеприпасами один военный скончался от полученных травм, а второй - пострадал.

"Сегодня в одной из бригад, которая выполняет задания на линии боевого соприкосновения, по предварительной информации в результате неосторожного обращения с боеприпасами, получил ранения, несовместимые с жизнью один военнослужащий. Еще один получил ранения", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net.uа, боевики на Донбассе продолжают нарушать договоренности о прекращении огня.

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