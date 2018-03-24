Умерла швейцарская певица Лиз Ассия, которая победила на первом в истории песенном конкурсе "Евровидение" в 1956 году, передает со ссылкой на сайт конкурса.

Как отмечается, певица скончалась в возрасте 94 года.

В 1956 году она победила на первом конкурсе "Евровидение", который проходил в Швейцарии, с песней Refrain.

Лиз Ассия часто принимала участие в мероприятиях Евровидения, в частности в 2003 году в обращении из Кипра желала успехов участникам конкурса перед "Большим финалом", а в 2008 году она объявляла начало голосования в Белграде.

В 2011 году певица решила вернуться на сцену Евровидения, однако не прошла национальный отбор. Она также подавала заявку на участие в конкурсе в 2012 году, но не смогла выйти в конец отбора.

Как сообщал 7 января 2018 года умерла французская певица Франс Галль, победительница Евровидения-1965.

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