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У жителя Одесской дома нашли противотанковые гранатометы, тротиловые шашки и патроны
24.03.2018 21:52
У жителя Одесской дома нашли противотанковые гранатометы, тротиловые шашки и патроны
Своих намерений и причин хранение оружия 41-летний мужчина объяснить не смог
Полиция и СБУ во время обыска изъяли у жителя города Беляевка Одесской области девять гранатометов, две тротиловые шашки и 200 патронов.
У жителя Одесской дома нашли противотанковые гранатометы, тротиловые шашки и патроны Фото: od.npu.gov.ua
Об этом сообщают в Нацполиции области.
 
По информации правоохранителей, во время обыска в домовладении 41-летнего жителя города Беляевка правоохранители обнаружили и изъяли 9 ручных противотанковых гранатометов, 2 тротиловых шашки, 2 ручных гранаты и более 200 патронов различного калибра.
 
"Изъятое направлено на экспертизу. Решается вопрос о внесении сведений в Единый список досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.
 
Находку обнаружили в рамках оперативно-профилактической отработки «Оружие и взрывчатка». К поискам привлекли сотрудников Беляевского отдела полиции и управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области, работников СБУ, пограничников, под процессуальным руководством областной прокуратуры.
 
Своих намерений и причин хранение оружия 41-летний мужчина объяснить не смог.
 
"Причин, а главное своих намерений человек объяснить не может. Но следствие это выяснит. В условиях войны таким" коллекционерам "не место рядом с мирным населением", - заявил начальник Главного управления полиции в Одесской обл. Дмитрий Головин.
 
 
Фото: od.npu.gov.ua
 
 
Фото: od.npu.gov.ua
 
 
Фото: od.npu.gov.ua
 
Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон о запрете допуска лиц с оружием в здания Верховной Рады, правительства и других органов государственной власти.
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