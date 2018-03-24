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Украинский гимнаст Радивилов второй раз победил на этапе Кубка мира в Катаре - ВИДЕО
24.03.2018 22:00
Украинский гимнаст Радивилов второй раз победил на этапе Кубка мира в Катаре - ВИДЕО
После успеха в упражнениях на кольцах Радивилов победил в опорном прыжке
Украинский гимнаст Игорь Радивилов стал двукратным победителем этапа Кубка мира в Катаре (Доха).
Украинский гимнаст Радивилов второй раз победил на этапе Кубка мира в Катаре - ВИДЕО Фото: unian.ua
Об этом сообщает XSport.
 
Радивилов набрал 14.599 очков.

Украинский гимнаст Радивилов второй раз победил на этапе Кубка мира в Катаре - ВИДЕО Фото: xsport.ua

Второе место занял китаец Цюй Руян (14.566).
 
С "бронзой" домой вернется представитель Турции Ферхат Арикан (14.533).
 
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Накануне Игорь Радивилов выиграл соревнования в упражнениях на кольцах.

Украинец Радивилов завоевал "серебро" в опорном прыжке на чемпионате мира по гимнастике

  • Украинец Радивилов завоевал "серебро" в опорном прыжке на чемпионате мира по гимнастике

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