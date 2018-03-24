|Украинский гимнаст Радивилов второй раз победил на этапе Кубка мира в Катаре - ВИДЕО
|24.03.2018 22:00
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После успеха в упражнениях на кольцах Радивилов победил в опорном прыжкеУкраинский гимнаст Игорь Радивилов стал двукратным победителем этапа Кубка мира в Катаре (Доха).
Фото: unian.ua
Об этом сообщает XSport.
Радивилов набрал 14.599 очков.
Фото: xsport.ua
Второе место занял китаец Цюй Руян (14.566).
С "бронзой" домой вернется представитель Турции Ферхат Арикан (14.533).
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Накануне Игорь Радивилов выиграл соревнования в упражнениях на кольцах.
Украинец Радивилов завоевал "серебро" в опорном прыжке на чемпионате мира по гимнастике
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