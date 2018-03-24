Подозреваемая в подготовке теракта Надежда Савченко будет иметь надлежащий медицинский уход в СИЗО. Несмотря на ее заявления о голодовке, врачи будут контролировать состояние женщины.

Существует отдельный порядок обращения с задержанными, которые сознательно отказываются от пищи, передает со ссылкой на .

"Они имеют доступ к врачам, постоянный медицинский осмотр и, действительно, обеспечение тем необходимым, чтобы они, будучи в состоянии голодания, поддерживали свою жизнеспособность. Поэтому я думаю, что в этой ситуации, если речь идет о СИЗО , там специалисты медицинскую помощь окажут . Если речь о пенитенциарной системе, мы так же имеем соответствующие регламенты и мы работаем с гражданскими врачами, которые следят за состоянием здоровья того лица, которое изъявило желание не употреблять пищу", - сказал Павел , министр юстиции.

Также отреагировал на заявление Савченко, что в украинском следственном изоляторе условия пребывания является хуже, чем в аналогичных российских учреждениях.

"Комментировать, что у нас - худшие условия, чем у страны-агрессора, я бы этого не делал, потому что в России нет ни суда, ни судебной системы. Там определяют виновного, и это лицо отбывает десятки лет наказания, как это происходит с нашими политзаключенными", - отметил чиновник.

Надежда Савченко объявила голодовку 23 марта. Так отреагировала на приговор суда, который назначил удерживать ее под стражей в течение 59 дней без права на залог. Кроме того, Савченко планирует подавать апелляцию. Ее подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержению конституционного строя и сговоре с главарями боевиков ДНР.

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