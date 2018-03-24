Помимо противотанковых ручных гранатометов, у жителя Беляевки Одесской области обнаружены тротиловые шашки, ручные гранаты и патроны разных калибров, отметили в полиции. Боеприпасы обнаружены в доме 41-летнего мужчины Фото: od.npu.gov.ua Кроме того, в доме 41-летнего мужчины нашли две тротиловые шашки, две ручные гранаты и более 200 патронов различного калибра.На фотографиях с места событий видны также радиопереговорные устройства разных фирм-производителей.Правоохранители отметили, что оружие и боеприпасы выявили вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в ходе оперативно-профилактической отработки "Оружие и взрывчатка".Изъятые предметы направлены на экспертизу. В ближайшее время собираются открыть уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки одесской области разных гранаты боеприпасы Теги: происшествия