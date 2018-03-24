Выясняются обстоятельства инцидента

"Сегодня в одной из бригад, выполняет задания на линии боевого соприкосновения, по предварительной информации в результате неосторожного обращения с боеприпасами, получил ранения несовместимые с жизнью один военнослужащий. Еще один получил ранения. Он доставлен в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь. Продолжается с выяснения обстоятельств инцидента", - сообщают в пресс-центре штаба АТО.

Напомним, штаб АТО зафиксировал пять обстрелов со стороны боевиков на Донбассе от начала суток 24 марта.