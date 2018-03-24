Михаил Делягин в эфире НСН раскритиковал либеральную экономическую политику, проводимую нынешним кабинетом министров.

Вице-премьер Аркадий Дворкович во время встречи со студентами РЭУ имени Плеханова заявил, что правительство не исключает повышения ставки НДФЛ до 15%. Он сообщил, что не видит разницу между 13% и 15% способной выгнать людей из страны, и добавил, что если соответствующее предложение будет сформировано, окончательное решение примет президент РФ.

В эфире НСН директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин выступил с резкой критикой либерального курса экономики, проводимой нынешним правительством.

«Действительно, изменение ставки с 13% до 15% - это не революционное изменение, так же как и ограбление людей не является для либерального правительства Медведева чем-то революционным, а является продолжением его нормальной повседневной деятельности. Вместе с тем вся экономическая политика у нас носит либеральный характер и направлена на подавление развития, в пользу глобальных интересов. Например, мы все знаем, что в бюджете нет денег, но вместе с тем мало кто обращает внимание, что бюджет профицитен. А профицит его очень значительный. Сверх доходов в бюджет только за 2 месяца попала сумма, превышающая 400 млрд рублей. Но направлять эти деньги на развитие никто не будет», - сообщил он.

Собеседник НСН считает, что нынешнее либеральное правительство реализует программу по уничтожению России.

«Либеральная политика служит интересам не России, а нашим конкурентам, которые считают себя нашими врагами и не стесняются об этом говорить. Переход от либеральной политики к нормальной человеческой вынужден носить революционный характер. Но люди, которые реализуют программу по уничтожению России, на это не пойдут никогда. Судя по действиям Медведева, главная свобода для них – это свобода монополиста грабить потребителя. Они должны выполнять другую функцию – не извлекать деньги из наших семей, детей и наших близких, а работать на созидание нации, исцеление страны, страждущих, больных. Текущее отношение к власти в целом очень хорошо показали события в Волоколамске. Ни у кого нет никаких иллюзий, люди вполне адекватно относятся к тем, кто их неутомимо пытается уничтожать», - добавил он.

Ранее НСН сообщалось, что возможность повышения налога на доходы физических лиц с 13% до 15% члены российского кабинета министров обсуждали на одном из первых после президентских выборов совещании у премьера Дмитрия

Медведева. В пресс-службе правительства сообщили, что никаких решений пока не принято, "всё это пока только предложения".

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