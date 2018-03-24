На месте крупной аварии под Сызранью Самарской области в России, где погиб дальнобойщик, люди массово собирают рассыпанную лапшу быстрого приготовления. Мародеры оставляют машины на краю проезжей части в узком, ограниченном отбойниками месте, что очень затрудняет движение по трассе.

Сегодня в соцсетях опубликовали видео, на котором видно, как люди забирают из прицепа продукты, передает со ссылкой на .

Авария произошла 22 марта, на 868 километре трассы под Сызранью в попали три грузовика.

В грузовой фуры из Узбекистана во время движения оторвался прицеп и выкатился на встречную полосу. Там он врезался в фуру DAF с Украиной, а затем в грузовик .

В результате аварии на месте происшествия погиб 50-летний водитель DAF, на который пришелся основной удар.

В на проспекте Бандеры у торгово-развлекательного центра Skymall произошла авария с участием маршрутки и троллейбуса. Столкновение произошло прямо на остановке возле ТРЦ, пострадали 3 человека. Двум пострадавшим пассажирам оказали медицинскую помощь на месте, еще 1 женщину госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

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