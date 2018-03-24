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Саакашвили – Порошенко: Я уже в учебниках истории
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24.03.2018 23:11
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Депортированный из Украины руководитель "Руху нових сил" Михаил
Саакашвили назвал президента Украины Петра Порошенко
"недоразумением" и заявил, что тот может попасть только в судебную
хронику. Саакашвили: Доведите свое "разоблачение" до конца Фото:ЕРА
Так он отреагировал на слова главы государства, который назвал
заслуживающей "попадания в учебники для будущих сотрудников
спецслужб" историю с "разоблачением Саакашвили"."Дешевый лгун без
чести и достоинства! <...> Доведите свое "разоблачение" до
конца. Пустите меня в Украину и докажите свои подозрения в суде!
Сначала буду защищаться в суде, а в следующем году буду
свидетельствовать в суде над бывшим президентом Порошенко", –
написал руководитель "Руху нових сил".Он призвал за него не
переживать."За меня пусть не переживает, я уже в учебниках истории,
а этому недоразумению светит только попасть в криминальную и
судебную хроники", – заявил Саакашвили.
https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/1893350844028621
В декабре 2017 года прокуратура заподозрила главу "Руху нових сил"
Михаила Саакашвили в получении из России около $500
тыс. на финансирование митингов для свержения украинской
власти.ГПУ обнародовала видео с фрагментами аудиозаписей
телефонных разговоров, которые велись, по версии следствия, между
Саакашвили, беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко,
представителем Курченко, имя которого не называется, а также
человеком из окружения Саакашвили Северионом Дангадзе.Политик
заявлял, что с Курченко не знаком и денег от
него не брал.
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