Порошенко надеется на принятие законопроекта о Нацбюро финансовых расследований который избавит правоохранительные органы от контроля над деятельность бизнеса.

Об этом сегодня в ходе мероприятий ко Дню Службы безопасности Украины заявил президент Украины , передает со ссылкой на .

Президент заявил, что у есть свои приоритеты, в частности борьба с терроризмом, борьба с диверсиями, обеспечение безопасности государства, как главная функция, и обеспечение безопасности граждан.

"Уже зарегистрирован законопроект о Национальном бюро финансовых расследований, который избавит все другие правоохранительные органы, в том числе, извините, и Службу безопасности Украины, и Национальную полицию, Генпрокуратуру, НАБУ - все правоохранительные органы, кроме Бюро, вмешиваться в деятельность бизнеса... Незачем правоохранительным органам вмешиваться в деятельность украинских предприятий. Вопрос борьбы с экономической преступностью, непременно, важен, но у Службы (безопасности Украины, - ред.) есть и другие приоритеты - борьба с терроризмом, борьба с диверсиями, обеспечение безопасности государства, как главная функция, и обеспечение безопасности граждан. Надеюсь, этот закон будет принят в текущем году и он откроет новую страницу во взаимоотношениях власти и бизнеса", - заявил Порошенко.

При этом глава государства уточнил, что у правоохранителей останется право контролировать деятельность предприятий, если в их функционировании были задействованы средства бюджета.

Напомним, как сообщалось ранее, депутаты Европарламента вместе с Еврокомиссаром по Европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоганнесом Ганом, представителями украинской власти, общественных организаций, руководителями антикоррупционных органов и научными экспертами рассмотрели достижения и вызовы в борьбе против коррупции в Украине.

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