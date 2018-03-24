Ей было 94 года

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте конкурса.

Ассия начала выступать в 1940 году. После Второй мировой у нее были первые гастроли в Париже, затем ее начали почитать и в Германии.

В 1956 году Ассия победила на первом конкурсе "Евровидение". Тогда она выполняла две песни - "Das alte Karussell" и "Refrain". С последней песней певица победила.

Напомним, 7 января в возрасте 70 лет умерла французская певица-победительница "Евровидения" Франс Галль.

Нагадаємо, 7 січня у віці 70 років померла французька співачка-переможниця "Євробачення" Франс Галль.