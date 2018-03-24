|Умерла победительница первого "Евровидения" Лиз Ассия
|24.03.2018 23:37
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Ей было 94 годаПобедительница первого песенного конкурса "Евровидение" швейцарская певица Лиз Ассия умерла в 94 года.
Фото: bild.de
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте конкурса.
Ассия начала выступать в 1940 году. После Второй мировой у нее были первые гастроли в Париже, затем ее начали почитать и в Германии.
В 1956 году Ассия победила на первом конкурсе "Евровидение". Тогда она выполняла две песни - "Das alte Karussell" и "Refrain". С последней песней певица победила.
Напомним, 7 января в возрасте 70 лет умерла французская певица-победительница "Евровидения" Франс Галль.
Нагадаємо, 7 січня у віці 70 років померла французька співачка-переможниця "Євробачення" Франс Галль.
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