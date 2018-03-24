Компания "Антонов" ищет возможности обойти санкции и наладить серийный выпуск самолетов через Беларусь.

Антонов и Минский завод гражданской авиации №407 (МЗГА) ведут закрытые переговоры о создании сервисного центра в Минске, передает со ссылкой на .

Компания в Беларуси планируется продолжать летную пригодность, ресурс самолетов АН, проводить сервисное обслуживание, ремонт и сборку самолетов семейства Ан-148/158.

В рамках сотрудничества рассматривают возможность использования российских комплектующих. В том числе и тех, которые попали под санкции.

Импортозамещения российских комплектующих не помогает запустить серийное производство. Компания проводит его с 2015 года.

В "Антонов" подтвердили факт переговоров, но комментировать подробности проекта отказалась. Поскольку окончательное решение о его реализации еще не принято.

Украинский самолет Ан-225 "Мрия" совершил первый пробный полет после ремонта и модернизации. Пилоты подняли самолет на высоту почти 12 км, где протестовали новое навигационное оборудование.

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