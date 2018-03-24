В 2018 году на соревнованиях лучших IТ-экспертов НАТО TIDE Hackathon-2018 в Черногории украинская команда была представлена в трех видах соревнований: coding challenge, joint challenge, modeling challenge. Украинские команды заняли первые места на НАТО TIDE Hackathon-2018 Фото: EPA (архив) "Сегодня состоялся конец. Первое, второе и третье места заняли украинские команды. При том, что в этом году участников гораздо больше, чем в прошлом году", – сказал Гончар.В 2018 году украинские команды были представлены в трех видах соревнований: coding challenge, joint challenge, modeling challenge. "По правилам команды узнают о задании, которое необходимо решить, на месте. Дается три дня на решение задачи и создание разработки. На следующий день они делают презентацию, и жюри оценивает", – рассказал Гончар. Представитель Офиса вице-премьера по делам евроинтеграции Денис Черный в комментарии изданию отметил, что украинские команды представили инновационные идеи в контексте совершенствования Federated Mission Networking.Это третьи соревнования TIDE Hackathon, которые проводит НАТО, и вторые, в которых участвует Украина. В 2017 году на соревнованиях в Лондоне от Украины участвовали две команды, они заняли первые места. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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