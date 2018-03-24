|
Украинские команды заняли три первых места на соревнованиях лучших IТ-экспертов НАТО TIDE Hackathon-2018
|
24.03.2018 23:43
|
В 2018 году на соревнованиях лучших IТ-экспертов НАТО TIDE
Hackathon-2018 в Черногории украинская команда была представлена в
трех видах соревнований: coding challenge, joint challenge,
modeling challenge. Украинские команды заняли первые места
на НАТО TIDE Hackathon-2018 Фото: EPA (архив) "Сегодня
состоялся конец. Первое, второе и третье места заняли украинские
команды. При том, что в этом году участников гораздо больше, чем в
прошлом году", – сказал Гончар.В 2018 году украинские команды
были представлены в трех видах соревнований: coding challenge,
joint challenge, modeling challenge. "По правилам команды
узнают о задании, которое необходимо решить, на месте. Дается три
дня на решение задачи и создание разработки. На следующий день они
делают презентацию, и жюри оценивает", – рассказал
Гончар. Представитель Офиса вице-премьера по делам
евроинтеграции Денис Черный в комментарии изданию отметил, что
украинские команды представили инновационные идеи в контексте
совершенствования Federated Mission Networking.Это третьи
соревнования TIDE Hackathon, которые проводит НАТО, и вторые, в
которых участвует Украина. В 2017 году на соревнованиях в
Лондоне от Украины участвовали две команды, они заняли первые
места.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира