Надежда Савченко могла быть завербована российскими спецслужбами еще во время прохождения службы в Ираке, передает со ссылкой на .

"Она в Ираке совершил преступление, он должен был предстать перед судом, минимум навсегда списана из армии. И тут вдруг какая-то добрая рука возвращает ее в армию. Ей восстанавливают карьеру, ее судят и не наказывают. Понимаете, у нас тогда была настолько контролируемая Россией армейская вся структура, я допускаю, что это могло произойти в то время", - рассказал политолог в эфире ObozTV.

Поведение Савченко должна была насторожить украинские спецслужбы еще во время ее пребывания в России.

"Ее неадекватные действия, я говорю не о психологии, начались еще до 2013 года. Вспомните, она была на стороне "Беркута" во время Майдана Она там носила даже эту специальную масляную установку для помповых ружей".

В Кремле заявили, что не имеют отношения к Надежде Савченко. То есть не вербовали украинку во время ее пребывания в тюрьме , и вся ситуация вокруг нее - внутреннее дело Украины. Такую позицию озвучил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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