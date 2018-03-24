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Мать поляка, который сжег стилизованный трезубец в кафе Тернополя, купила и повесила новую табличку с гербом
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24.03.2018 23:59
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Мать 19-летнего польского студента, выдворенного из Украины за
надругательство над гербом, за свои деньги заказала деревянный
стилизированный тризубец у тернопольских мастеров и 23 марта
повесила его над камином в кафе. Мать выдворенного поляка повесила
тризубец над камином в кафе Тернополя Фото: ovid.com.ua Женщина за
свои деньги заказала деревянный стилизированный тризубец у
тернопольских мастеров и 23 марта повесила его над камином в
кафе.По ее словам, ее сын жалеет о содеянном, но не имел
возможности приехать в Украину, чтобы исправить ошибку. Женщина
отметила, что герб как для поляков, так и для украинцев имеет
большое значение и между украинским и польским народом должна быть
дружба."Сегодня позвонила мама молодого человека, который приехал в
Украину для того, чтобы завершить то, что пообещал молодой человек,
а он пообещал, что сделает этот трезубец и повесит его обратно.
Поскольку его депортировали и он не успел это сделать мы думали,
что вопрос закрыт и сами изготавливали. Но мать парня принесла
трезубец. Мы впечатлении таким поступком", –сказал директор
кафе Олег Макогон.12 марта Служба безопасности Украины выдворила
19-летнего польского студента, который в Тернополе во время
отдыха с друзьями в кафе публично сжег в камине стилизованное
изображение украинского герба, которое украшало стену зала.
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