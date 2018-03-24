Мать 19-летнего польского студента, выдворенного из Украины за надругательство над гербом, за свои деньги заказала деревянный стилизированный тризубец у тернопольских мастеров и 23 марта повесила его над камином в кафе. Мать выдворенного поляка повесила тризубец над камином в кафе Тернополя Фото: ovid.com.ua Женщина за свои деньги заказала деревянный стилизированный тризубец у тернопольских мастеров и 23 марта повесила его над камином в кафе.По ее словам, ее сын жалеет о содеянном, но не имел возможности приехать в Украину, чтобы исправить ошибку. Женщина отметила, что герб как для поляков, так и для украинцев имеет большое значение и между украинским и польским народом должна быть дружба."Сегодня позвонила мама молодого человека, который приехал в Украину для того, чтобы завершить то, что пообещал молодой человек, а он пообещал, что сделает этот трезубец и повесит его обратно. Поскольку его депортировали и он не успел это сделать мы думали, что вопрос закрыт и сами изготавливали. Но мать парня принесла трезубец. Мы впечатлении таким поступком", –сказал директор кафе Олег Макогон.12 марта Служба безопасности Украины выдворила 19-летнего польского студента, который в Тернополе во время отдыха с друзьями в кафе публично сжег в камине стилизованное изображение украинского герба, которое украшало стену зала. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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