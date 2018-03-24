Женщина не отреагировала на сигнализацию, сообщала о человеке в тоннеле на рельсах

Как сообщают в Отделе коммуникации полиции Харьковской области, 18 января в отдел полиции в метрополитене поступило сообщение от старшего поездного диспетчера. Работник рассказал о том, что при выезде на платформу станции метро "Центральный рынок" машинист электропоезда применил экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на мужчину, который находился в тоннеле между станциями метро.

Пострадавшего доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи в бессознательном тяжелом состоянии. На следующий день он умер, не приходя в сознание.

Досудебное расследование установило, что 18 января мужчина спустился с платформы на рельсы и направился тоннелем в сторону станции метро "Южный вокзал". Сработало устройство контроля прохода в тоннель, в тоннеле загорелся свет и сработала звуковая сигнализация в помещении дежурного по станции "Центральный рынок". Однако 37-летняя работница метрополитена никак не отреагировала на происходящее. Она выключила подсветка сигнализации тоннеля и привела устройство контроля прохода в тоннель в рабочее состояние.

"Следственным отделением отдела полиции в метрополитене открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. 23 марта женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения", - рассказали правоохранители.

Напомним, 12 марта на перегоне "Выдубичи" - "Славутич" столичной подземки произошло задымление.