По информации "Московского комсомольца", Шаа Турлаев, который попал
в кадр главы Чечни Рамзана Кадырова, в России ищут за причастность
к покушениям. Вчера 23.34 | комментариев: Турлаев (в центре)
находится в розыске с 2010 года Скриншот: Рамзан Кадыров — Live /
"ВКонтакте" Видео, которое находится сейчас на странице
Кадырова в соцсети, снято в селе Беной. Там Кадыров сидел со своими
знакомыми за обеденным столом. Среди тех, кого в прямом эфире
показал глава Чечни, был и одноногий Турлаев."Лучшие из
лучших", – прокомментировал Кадыров.По информации издания,
Турлаев с 2010 года разыскивается по делам об организации покушений
на политика Ису Ямадаева и бывшего мэра дагестанского города
Хасавюрт Сайгидпаши Умаханова."Московский комсомолец" пишет, что
Турлаев – прежний советник Кадырова.
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