По информации "Московского комсомольца", Шаа Турлаев, который попал в кадр главы Чечни Рамзана Кадырова, в России ищут за причастность к покушениям. Вчера 23.34 | комментариев: Турлаев (в центре) находится в розыске с 2010 года Скриншот: Рамзан Кадыров — Live / "ВКонтакте" Видео, которое находится сейчас на странице Кадырова в соцсети, снято в селе Беной. Там Кадыров сидел со своими знакомыми за обеденным столом. Среди тех, кого в прямом эфире показал глава Чечни, был и одноногий Турлаев."Лучшие из лучших", – прокомментировал Кадыров.По информации издания, Турлаев с 2010 года разыскивается по делам об организации покушений на политика Ису Ямадаева и бывшего мэра дагестанского города Хасавюрт Сайгидпаши Умаханова."Московский комсомолец" пишет, что Турлаев – прежний советник Кадырова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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