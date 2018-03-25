В мире отметили "Час Земли", - ФОТО В этом году мир отметил уже 11 годовщину международной экологической акции Миллионы людей в разных странах мира отметили ежегодную международную акцию "Час Земли". Фото: wwf.panda.org В тысячах городов выключали необязательно освещения, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам планеты, пишет "Общественное". Акция проходила с 20:30 по Киеву и продолжалась час. За это время свет выключили в частности на Эйфелевой башне в Париже, Оперном театре в Сиднее, Бранденбургских воротах в Берлине, египетских пирамидах, Empire State Building в Нью-Йорке, Олимпийском стадионе в Пекине. Фото: afp.com Фото: afp.com Фото: afp.com Фото: afp.com Фото: afp.com Участие в акции приняли 33 украинских города, сообщает World Wide Fund For Nature. В Киеве, в частности, выключили свет на Золотых воротах и скульптуре Родина-мать. Рада приняла закон о стратегической экологической оценке Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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