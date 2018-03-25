|В мире отметили "Час Земли", - ФОТО
|25.03.2018 00:07
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В этом году мир отметил уже 11 годовщину международной экологической акцииМиллионы людей в разных странах мира отметили ежегодную международную акцию "Час Земли".
Фото: wwf.panda.org
В тысячах городов выключали необязательно освещения, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам планеты, пишет "Общественное".
Акция проходила с 20:30 по Киеву и продолжалась час.
За это время свет выключили в частности на Эйфелевой башне в Париже, Оперном театре в Сиднее, Бранденбургских воротах в Берлине, египетских пирамидах, Empire State Building в Нью-Йорке, Олимпийском стадионе в Пекине.
Фото: afp.com
Фото: afp.com
Фото: afp.com
Фото: afp.com
Фото: afp.com
Участие в акции приняли 33 украинских города, сообщает World Wide Fund For Nature.
В Киеве, в частности, выключили свет на Золотых воротах и скульптуре Родина-мать.
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