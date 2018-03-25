В прошлом году Украины уничтожил разменных и оборотных монет на 1,2 млн грн.

"В течение 2017 Национальным банком Украины было отправлено для уничтожения в Банкнотно-монетного двора разменных и оборотных монет общим количеством 2,7 млн штук на сумму в 1,2 млн грн", - сообщил , передает со ссылкой на .

После прекращения печати банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 грн и выпуска монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек к 2020 году количество монет на одного человека уменьшится на 60%, а количество банкнот - на 40%.

В прошлом году утилизирует 749,2 млн изношенных банкнот на 48,4 млрд грн. Из обращения изъяли изношенные и значительно изношенные банкноты номиналом 1 грн - 83,4 млн штук на сумму 83,4 млн грн. 2 грн - 63 млн штук на сумму 125,9 млн грн. 5 грн - 77,5 млн штук на сумму 387,4 млн грн. 10 грн - 85,1 млн штук на сумму 850,7 млн грн.

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