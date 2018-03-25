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Мать поляка, который сжег трезубец в кафе Тернополя, купила и повесила новую табличку с гербом
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25.03.2018 00:15
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Мать 19-летнего польского студента, выдворенного из Украины за
надругательство над гербом, за свои деньги заказала деревянный
стилизованный трезубец у тернопольских мастеров и 23 марта повесила
его над камином в кафе. Вчера 23.44 | комментариев: Мать
выдворенного поляка повесила трезубец над камином в кафе Тернополя
Фото: ovid.com.ua Женщина за свои деньги заказала деревянный
стилизованный трезубец у тернопольских мастеров и 23 марта повесила
его над камином в кафе.По ее словам, сын жалеет о содеянном, но не
имел возможности приехать в Украину, чтобы исправить ошибку.
Женщина отметила, что герб как для поляков, так и для украинцев
имеет большое значение, и между украинским и польским народами
должна быть дружба."Сегодня позвонила мама молодого человека,
которая приехала в Украину для того, чтобы завершить то, что
пообещал молодой человек, а он пообещал, что сделает этот трезубец
и повесит его обратно. Поскольку его депортировали, и он не успел
это сделать, мы думали, что вопрос закрыт, и сами изготавливали. Но
мать парня принесла трезубец. Мы восхищены таким поступком", –
сказал директор кафе Олег Макогон.12 марта Служба безопасности
Украины выдворила 19-летнего польского студента, который в
Тернополе во время отдыха с друзьями в кафе публично сжег в
камине стилизованное изображение украинского герба, которое
украшало стену зала.
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