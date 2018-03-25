Ближайшие десять лет исследователям следует следить, не удвоится скорость движения вулкана

Об этом сообщает BBC.

Команда, которую возглавляют исследователи из Британии, говорит, что за ситуацией нужно тщательно наблюдать. В будущем движение Этны может привести к увеличению угрозы от этого вулкана.

"Пока нет причин для тревоги, однако наблюдать необходимо, особенно, если мы хотим заметить ускорение движения", - рассказал один из авторов исследования Джон Мюррей.

Геолог британского Открытого университета Джон Мюррей провел почти полвека, изучая главный европейский вулкан. За это время он установил сеть высокоточных GPS-станций вокруг горы, чтобы следить за ее поведением.

Эта аппаратура чувствительна к миллиметровых изменений формы вулканического конуса. На основе данных, собранных за 11 лет, стало конечно, что гора сдвигается на юго-восток, в направлении прибрежного города Джарре. Он расположен примерно в 15 км от вулкана.

действительно Этна сползает вниз очень пологим склоном с наклоном только в 1-3 градуса. Это происходит, поскольку гора располагается на платформе из хрупких и податливых осадочных отложений.

Команда доктора Мюррея провела лабораторные эксперименты, чтобы проиллюстрировать, как это работает. Ученые считают, что им впервые удалось непосредственно наблюдать сползание основы целого активного вулкана.

По человеческим меркам движение на 14 мм в год - то есть около 1,4 метра за сто лет - кажется незначительным. Однако геологические исследования в других частях мира свидетельствуют, что это может привести к разрушительным последствиям. Например, на склонах вулкана могут начаться оползни.

Мюррей и его коллеги подчеркивают, что подобные катаклизмы очень редки, и в критическую стадию ситуация может войти через несколько веков, а то и тысячелетий.

Кроме того, нет никаких свидетельств, что именно произойдет с Этной. Местные жители не должны беспокоиться, подчеркивают ученые.

"14 мм в год - средний показатель, он отличается от года к году", - объясняет Мюррей.

"Я думаю, что теперь нужно будет следить, не удвоится скорость движения за следующие 10 лет - это могло бы быть предупреждением. Если она сократится вдвое, я бы сказал, что беспокоиться не о чем", - говорит он.

Актуальная проблема заключается в том, что движение вулкана может затруднять наблюдения вулканологов по активности Этны.

Ученые понимают, что вулканическая активность Этны может усилиться из-за движения магмы, которая меняет форму горы. Чтобы получить точные данные о таких изменениях, ученым придется учитывать также и скольжения вулкана.

Напомним, на Филиппинах произошло извержение вулкана "Майон".