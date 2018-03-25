Реакция британской лаборатории дала повод посольству РФ обвинить ее в разработке химвеществ

Комментируя слова Ейткенхеда о том, что в лаборатории приняты самые строгие меры контроля, которые не позволяют "почему просочиться за пределы четырех стен объекта", пресс-секретарь посольства России в Лондоне сказал: "Британская сторона действительно подтвердила, что на этом секретном о ' объекте ведется разработка и изучение новых компонентов боевых отравляющих веществ", пишет ТАСС.

"Примечательно, что Ейткенхед не стал отрицать и наличие запасов химического оружия, в частности, по-видимому, и вещества А-234, которая, по официальным заявлениям британской стороны, была использована при отравлении семье скрипача и сержанта Ника Бейли", - добавил он.

Пресс-секретарь российского посольства напомнил, что о наличии таких образцов 19 марта намекнул и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

"Эти заявления не оставляют нам выбора, кроме как с новой силой требовать предоставления полной информации о ходе расследования, а также раскрытия программы по производству боевых отравляющих веществ в Портон-Дауни", - резюмировал российский дипломат.

Накануне власть британской военной лаборатории в Портон-Дауне отвергла возможность любой своей причастности к совершенному 4 марта отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипача, осужденного в РФ за шпионаж, и его дочери Юлии. В качестве аргумента Ейткенхед привел тот факт, что контроль за работой и безопасностью управляемого им объекта обеспечиваются на самом высоком уровне.

Напомним, США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипача дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также требуют, чтобы РФ полностью раскрыла программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.

4 марта Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии.

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества.

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов. Такое решение поддержал Госдеп США.

Россия пригрозила зеркальной ответом и готова выслать за пределы РФ британских дипломатов.