|ВВС США нанесли авиаудар на юге Ливии
|25.03.2018 00:26
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ВВС США нанесли авиаудар близко города Убари в южной части Ливии, заявили в Африканском командовании американских вооруженных сил. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.
Как сообщили американские военные, в результате удара убиты “два террориста”. Бомбардировка была скоординирована с правительством национального единства, который базируется в Триполи.
“Мы заявляем, что в результате авиаудара никто из гражданских лиц не был убит”, — сообщили в Африканском командовании США.
В начале марта The New York Times сообщала, что с момента вступления президента США Дональда Трампа ВВС США восемь раз нанесли авиаудары в разных частях Ливии в рамках борьбы с группировкой “Исламское государство” (ИГ) и Аль-Каидой.
Как сообщал по мнению экспертов террористическая группировка “Аль-Каида” активизировалась по всему миру.