Зарплата министра иностранных дел Украины Павла Климкина в 2017 году составила 732,8 тыс. грн, еще 14,6 тыс. грн он получил в виде процентов от депозита в "Ощадбанке". Климкин подал декларацию за 2017 год Фото: EPA Зарплата Климкина в 2017 году составила 732,8 тыс. грн, еще 14,6 тыс. грн он получил в виде процентов от депозита в "Ощадбанке".Жена министра Марина Михайленко получила 381,6 тыс. грн зарплаты.Кроме этого, Климкин задекларировал €47 тыс. и $33 тыс. наличными и 448,2 тыс. на счету в "Ощадбанке".В праве пользования министра – два земельных участка в Козине Киевской области площадью 640 м2 и 560 м2. Также глава МИД указал в декларации недостроенную дачу в Козине, собственником которой является Нина Михайленко. Расходы на строительство в 2017 году составили 154 тыс. грн.У Климкина есть автомобиль Skoda Felicia 2000 года выпуска, а у его жены – Volvo S40 2008 года выпуска.В декларации за 2016 года Климкин указывал 493,53 тис. грн зарплаты, а также €47 тыс. и $33 тыс. наличных средств.В декларации за 2015 год глава МИД Украины указал заработную плату в размере 74,797 грн, €47 тыс. и $41 тыс. наличными. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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