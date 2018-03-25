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Климкин задекларировал 747,4 тыс. грн дохода в 2017 году
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25.03.2018 00:30
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Зарплата министра иностранных дел Украины Павла Климкина в 2017
году составила 732,8 тыс. грн, еще 14,6 тыс. грн он получил в виде
процентов от депозита в "Ощадбанке". Климкин подал декларацию за
2017 год Фото: EPA Зарплата Климкина в 2017 году
составила 732,8 тыс. грн, еще 14,6 тыс. грн он получил в виде
процентов от депозита в "Ощадбанке".Жена министра Марина Михайленко
получила 381,6 тыс. грн зарплаты.Кроме этого, Климкин
задекларировал €47 тыс. и $33 тыс. наличными и 448,2 тыс. на
счету в "Ощадбанке".В праве пользования министра – два
земельных участка в Козине Киевской области площадью 640
м2 и 560 м2. Также глава МИД указал в
декларации недостроенную дачу в Козине, собственником которой
является Нина Михайленко. Расходы на строительство в 2017 году
составили 154 тыс. грн.У Климкина есть
автомобиль Skoda Felicia 2000 года выпуска, а у его
жены – Volvo S40 2008 года выпуска.В декларации за 2016 года
Климкин указывал 493,53 тис. грн зарплаты, а
также €47 тыс. и $33 тыс. наличных средств.В декларации
за 2015 год глава МИД Украины указал заработную плату в
размере 74,797 грн, €47 тыс. и $41 тыс. наличными.
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