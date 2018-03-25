В Эстонию прибывает министр обороны Великобритании

В Эстонию в воскресенье с двухдневным визитом прибывает министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства обороны Эстонии, в воскресенье он встретится с премьер-министром Юри Ратасом, министром обороны Юри Луйком.

Он посетит также военный городок Тапа, где встретится с личным составом дислоцированной здесь военный группой НАТО, ядро которой составляет британский военный контингент в составе 800 человек с тяжелой бронетехникой.

В понедельник Г.Уильямсона примет президент Эстонии Керсти Кальюлайд. В этот же день министры обороны Эстонии и Великобритании дадут совместную пресс-конференцию.