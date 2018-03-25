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Горсовет на Закарпатье потребовал увольнения Авакова и Луценко, а также импичмента Порошенко
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25.03.2018 00:38
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Председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль
пообещал оспорить в суде решение Раховского горсовета с требованием
об импичменте президента Украины Петра Порошенко и увольнении
генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.
Москаль заявил, что депутаты представили себя "политбюро СССР"
Фото: moskal.in.ua Решение вызвано разгоном активистов под
Верховной Радой 3 марта."За" проголосовали 17 депутатов из 26-ти, а
также мэр Рахова Виктор Медвидь.23 марта председатель
Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль
пообещал оспорить решение в окружном административном
суде."Такие решения – не компетенция местных советов, которые
должны действовать только в соответствии с законом "О местном
самоуправлении в Украине", – подчеркнул чиновник.По
словам Москаля, депутаты представили себя "политбюро
СССР"."Принимают политические решения об отставке президента и
руководителей силовых структур страны! То, что это решение будет
отменено судом, у меня никаких сомнений нет. После этого лично я
инициирую перед Верховной Радой Украины вопрос о досрочном
прекращении полномочий Раховского горсовета и назначении
внеочередных выборов", – заявил глава
облгосадминистрации.Утром 3 марта 2018 года возле палаточного
городка под Верховной Радой в Киеве произошли столкновения
между полицией и протестующими. Советник главы МВД Украины Зорян
Шкиряк сообщил, что правоохранители задержали более 100
митингующих. В движении "Визволення" проинформировали, что 3
марта были госпитализированы 11 активистов. В МВД
сообщили о семерых пострадавших правоохранителях.В полиции
заявили, что во время следственных действий возле Верховной
Рады изъяли девять гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и пять
дымовых мин. Были задержаны 112 человек,
их отпустили.Правоохранители подчеркнули, что действовали по
решению суда в рамках уголовных производств о попытке штурма
Октябрьского дворца 17 декабря 2017 года и по
факту столкновений активистов с полицейскими 27 февраля 2018
года.Палатки у здания Верховной Рады установили в октябре 2017
года, когда несколько политических партий и общественных
движений начали всеукраинскую акцию в поддержку
масштабной политической реформы. Они потребовали принять законы об
ограничении депутатской неприкосновенности, антикоррупционном суде
и новых избирательных правилах.
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