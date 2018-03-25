Председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль пообещал оспорить в суде решение Раховского горсовета с требованием об импичменте президента Украины Петра Порошенко и увольнении генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова. Москаль заявил, что депутаты представили себя "политбюро СССР" Фото: moskal.in.ua Решение вызвано разгоном активистов под Верховной Радой 3 марта."За" проголосовали 17 депутатов из 26-ти, а также мэр Рахова Виктор Медвидь.23 марта председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль пообещал оспорить решение в окружном административном суде."Такие решения – не компетенция местных советов, которые должны действовать только в соответствии с законом "О местном самоуправлении в Украине", – подчеркнул чиновник.По словам Москаля, депутаты представили себя "политбюро СССР"."Принимают политические решения об отставке президента и руководителей силовых структур страны! То, что это решение будет отменено судом, у меня никаких сомнений нет. После этого лично я инициирую перед Верховной Радой Украины вопрос о досрочном прекращении полномочий Раховского горсовета и назначении внеочередных выборов", – заявил глава облгосадминистрации.Утром 3 марта 2018 года возле палаточного городка под Верховной Радой в Киеве произошли столкновения между полицией и протестующими. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что правоохранители задержали более 100 митингующих. В движении "Визволення" проинформировали, что 3 марта были госпитализированы 11 активистов. В МВД сообщили о семерых пострадавших правоохранителях.В полиции заявили, что во время следственных действий возле Верховной Рады изъяли девять гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин. Были задержаны 112 человек, их отпустили.Правоохранители подчеркнули, что действовали по решению суда в рамках уголовных производств о попытке штурма Октябрьского дворца 17 декабря 2017 года и по факту столкновений активистов с полицейскими 27 февраля 2018 года.Палатки у здания Верховной Рады установили в октябре 2017 года, когда несколько политических партий и общественных движений начали всеукраинскую акцию в поддержку масштабной политической реформы. Они потребовали принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, антикоррупционном суде и новых избирательных правилах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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