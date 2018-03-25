В Кремле заявили, что не имеют отношения к Надежде Савченко. То есть не вербовали украинку во время ее пребывания в тюрьме , и вся ситуация вокруг нее - внутреннее дело Украины.

Такую позицию озвучил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает со ссылкой на .

"Это, наверное, версия британцев. Они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Скажем так, Савченко это глубоко внутреннее дело Украины. Очень интересно наблюдать. Сегодня европейские лидеры продолжают общение, очень интересно, будет ли сегодня до конца дня принято какое-то заявление к властям в с требованием дать свободу Савченко. Давайте посмотрим", - сказал Песков.

Украинский политик считает, что за Савченко стоят российские спецслужбы, а завербовали украинку в плену. Эту версию поддерживают и другие политики, но не исключают, что деньги Савченко дает не , а - кум президента Владимира Путина. Среди народных депутатов Украины распространена еще одна версия, что на самом деле помогает Савченко хозяин телеканала NewsOne Евгений Мураев.

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